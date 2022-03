Patrimonio Culturale: il piano di rilancio della Provincia grazie al PNRR, interviene anche Piero De Luca

Prosegue le attività di monitoraggio e ricognizione delle criticità su cui intervenire in merito alla conservazione e manutenzione del patrimonio culturale della Provincia di Salerno, per poi valutare al meglio tutte le possibilità di finanziamento anche attraverso le risorse del PNRR. “Oltre al Museo archeologico di Salerno –ha detto il presidente Michele Strianese – stiamo valutando con attenzione lo stato di conservazione di tutti gli altri nostri spazi museali e beni culturali per individuare gli interventi prioritari e ovviamente l’adeguato sostegno economico. Ci stiamo attivando su più canali, sia con la Regione Campania che attraverso i fondi del PNRR. In sinergia con il Consigliere provinciale delegato alle politiche culturali, valorizzazione e conservazione del patrimonio museale delle biblioteche e dei beni culturali Francesco Morra, con il supporto del settore pianificazione strategica e sistemi culturali diretto da Gioita Caiazzo, proseguono quindi i sopralluoghi che si sono tenuti al Museo archeologico di Nocera Inferiore, a Villa De Ruggiero di Nocera Superiore, al Castello di Arechi e all’Area archeologica di Fratte”.

L'intervento di Morra

E il consigliere provinciale Francesco Morra incalza: “Stiamo visitando tutti i nostri siti culturali perché ora è necessario individuare gli eventuali lavori da effettuare sia nell'immediato che nel medio periodo. A Villa De Ruggiero era presente con noi anche il consigliere provinciale Rosario Danisi. Il settore sta lavorando per partecipare all'Avviso pubblico per l'accesso ai contributi a sostegno dei Musei di Ente Locale e d'interesse Locale. Esercizio finanziario 2022 (Regione Campania Decreto Dirigenziale n. 32 del 31.01.2022) e per partecipare all'Avviso pubblico per la presentazione di “Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici da finanziare nell’ambito del PNRR”.

L'intervento di De Luca

“Il PNRR offre opportunità straordinarie di investimenti per sviluppare le nostre comunità, in particolare nel Mezzogiorno. Tantissimi progetti richiedono l'impegno diretto degli Enti locali per la loro attuazione concreta. Ad oggi però le criticità rilevate dagli amministratori sono numerose e rischiano di far perdere occasioni strategiche per i territori come gli interventi nelle scuole, per gli asili nido, la rigenerazione urbana, la riqualificazione ambientale, la transizione digitale”.

Così in una nota l'onorevole Piero De Luca che ha partecipato stamani presso la sede ANCI Campania ad un incontro con il Presidente Carlo Marino, il Presidente UPI Campania ed i presidenti delle altre province campane. “Un confronto costruttivo-ha spiegato il deputato Dem-per discutere delle opportunità per i territori in tutto il Paese, in particolare al Sud, e delle misure da adottare per risolvere le criticità finora riscontrate sulla limitata partecipazione dei Comuni soprattutto del Mezzogiorno ai bandi per i progetti del Pnnr. E’ necessario, in questo momento, svolgere da subito un’azione di supporto maggiore agli Enti Locali, rafforzando anzitutto la dotazione di nuovo personale, che ancora oggi non è stato messo pienamente a disposizione come auspicato, predisponendo degli studi di fattibilità standard per agevolare le amministrazioni con minori risorse e migliorando i requisiti di assegnazione dei fondi che penalizzano in alcune circostanze il Sud o zone interne rispetto ad altre aree del Paese. Dobbiamo fare ogni sforzo per evitare di lasciarci sfuggire progetti di investimento fondamentali per il futuro di tutti i nostri cittadini”, conclude il vice capogruppo dem alla Camera dei Deputati.