Attimi di paura a Roccadaspide per l'incendio di un furgone parcheggiato nei pressi della scuola Marconi. Il mezzo è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti due agenti della polizia locale, attrezzati con estintori, insieme ad alcuni abitanti del luogo. Grazie alla loro rapida azione, il fuoco è stato contenuto in breve tempo. Poco dopo, i vigili del fuoco sono arrivati sul posto, completando le operazioni di spegnimento e assicurando la sicurezza dell'area. Le cause dell'incendio sono ancora oggetto di indagini.