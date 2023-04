Pawel Kuron scompare dalla Polonia: la traccia che conduce le ricerche in provincia di Salerno

Potrebbe essere passato o trovarsi ancora in provincia di Salerno Pawel Kuron, 50 anni, scomparso da Plonsk (Polonia) dal 13 febbraio scorso. A riportare la notizia è il sito del programma “Chi l’ha visto?”.

La scomparsa

Pawel Kuron, 50 anni, originario di Czestochowa (Polonia), si è trasferito da diversi anni a Plonsk. Il 13 febbraio è stato visto da un conoscente tra le ore 16 e le 17 e poi non ha più dato notizie di sé. Ha disdetto una stanza in cui viveva, forse con l’intenzione di spostarsi in un’altra città. La ex compagna suppone che avrebbe dovuto incontrare qualcuno ma non sa chi. La famiglia ha ricevuto per posta la copia di un verbale italiano delle Ferrovie di Salerno: per questo motivo credono che possa essere arrivato nel nostro territorio. Non ha con sé i documenti né il cellulare e neanche i farmaci per la sua terapia.