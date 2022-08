Capre e pecore in "visita" al cimitero di Salerno, l'avvocato Gallo: "Tra le tombe c'è quella di mio padre"

Capre e pecore in visita al cimitero di Salerno. A pubblicare le foto, davvero incredibili, è l’avvocato Leonardo Gallo che denuncia: “Poco a destra nella foto, tra le tombe poste lì, c'è quella di mio padre che peraltro custodisce e conserva anche i resti mortali di mia madre”.

Il paragone

Gallo precisa: “Non ritengo sia una profanazione; anzi, gli animali non sanno mancare di rispetto, seguono la loro natura senza infingimenti. L'occasione tuttavia mi offre lo spunto per riflettere tra me e me sulla profanazione che donne e uomini in tailleur e giacca e cravatta, sempre in branco, vi si recano almeno una volta l'anno fintamente commossi per commemorare la memoria dei defunti di questa nostra Salerno ma non riescono ad avere un sussulto di dignità almeno chiedendo scusa per aver mancato al minimo sindacale che si chiede a chi deve occuparsi della cosa pubblica: l'ordinario”.