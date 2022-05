Al via Pedalando per la Città: tutti in bici a Salerno, il piano traffico

Tutti in bici, in questa calda domenica, a Salerno: in corso, infatti, la 28° edizione di Pedalando per la Città. Sport e socializzazione, dunque, per il percorso che si snoda su 12 chilometri.

Partendo da piazza Vittorio Veneto, i ciclisti attraversano corso Garibaldi e via Roma per poi dirigersi sul lungomare, giungendo fino a Mercatello. A piazza Monsignor Grasso vi sarà una pausa ristoro di 10 minuti, dopo la quale si ripartirà percorrendo via Trento, via Posidonia, Torrione, Corso Garibaldi, via Roma e Lungomare. Si ritorna, quindi, alla stazione ferroviaria, dove i partecipanti consegneranno il cedolino di iscrizione per partecipare all’estrazione dei premi, prevista per la serata. Folta partecipazione.

Foto di Guglielmo Gambardella