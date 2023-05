Torna Pedalando per la Città: il piano traffico del 7 maggio

Salerno si colora di rosa per l'edizione 2023 di "Pedalando per la Città" la biciclettata popolare si svolgerà domenica 7 maggio a partire dalle ore 9 con partenza da piazza Vittorio Veneto. Migliaia di ciclisti di tutte le età percorreranno il circuito cittadino chiuso al traffico. Saranno tutti vestiti di rosa, con le magliette donate dall'organizzazione, per omaggiare l'arrivo del Giro d'Italia a Salerno il prossimo mercoledì 10 maggio.

Il dispositivo di mobilità in vigore domenica 7 maggio: