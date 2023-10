Mancanza di pediatri a Baronissi, il sindaco: "Risoluzione vicina"

"L’annosa questione della mancanza di medici pediatri a Baronissi dovrebbe essere vicina alla soluzione": lo ha annunciato il sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante. Il primo cittadino ha fatto sapere che il Distretto Sanitario 67 ha proceduto a formale interpellanza per la copertura di un posto di pediatra a Baronissi. Quattro le disponibilità formalizzate da altrettanti medici.

Parla il sindaco

"Ora tocca alla Direzione Genarale dell’Asl di Salerno avviare la procedura per contrattualizzare e assegnare nella nostra città la pediatra prima in graduatoria. - incalza Valiante- Dovrebbe colmarsi, nel giro di qualche settimana, una inaccettabile carenza determinatasi. ad inizi di ottobre, dal pensionamento di un pediatra e dal repentino trasferimento di un’altra. Per accelerare i tempi della presa in servizio ho dato disponibilita’ al Direttore del Distretto Sanitario n 67 ad ospitare la neo-pediatra di Baronissi allo studio della guardia medica locale; cio’ nelle more dell’allestimento dello studio privato della professionista. Speriamo nei tempi!", ha concluso il sindaco.