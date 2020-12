Adescò minore salernitana via web: assolto anziano albanese

Era stato condannato a 7 anni di reclusione per pedofilia. Ma i giudici della Corte d’Appello di Salerno hanno assolto perché il fatto non sussiste un 72enne, originario dell’Albania. L’uomo aveva già scontato due anni nel carcere di Secondigliano e 2 anni di obbligo di dimora a Bari a casa di sua figlia.

Il processo

Secondo la Procura di Salerno - riporta La Città - l’anziano si sarebbe messo in contatto via internet con una 12enne salernitana convincendola a spogliarsi. Poi, però, l’avrebbe minacciata di diffondere il video. La presunta vittima, spaventata, raccontò l’episodio alla madre, la quale sporse denuncia. Di qui le indagini, anche tramite la Polizia Postale, che portarono gli inquirenti alla cittadina albanese di Vore, da cui risultava essere attività l’indirizzo Ip dell’internet point. La linea telefonica di cui il 72enne risultava essere titolare veniva però usata anche da altre famiglie e dall’internet point. Nel computer dell’anziano, inoltre, furono rinvenute immagini di donne a seno nudo che la difesa è riuscita a dimostrare appartenessero ad una pornostar e non a giovani minorenni. E’ stato il consulente di parte a smontare tutte le accuse dimostrando l’innocenza dell’albanese.