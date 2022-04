Pedonalizzazione di via Portanova, vicolo Masuccio Salernitano e piazza Sant’Agostino: ora è ufficiale

Ufficializzata con delibera di giunta, la pedonalizzazione di via Portanova, vicolo Masuccio Salernitano e piazza Sant’Agostino. La giunta comunale di Salerno ha approvato i provvedimenti finalizzati a migliorare la vivibilità e la qualità dello spazio pubblico.

I dubbi dell'associazione Salerno Cantieri&Architettura

"A questo punto risulta difficile comprendere la differenza sostanziale tra ZTL e area pedonale nella nostra città, considerato che, per esempio, il corso Vittorio Emanuele è ufficialmente area pedonale ma di fatto una ZTL (o meglio, molto T(raffico) e parcheggio e poco (L)imitato), mentre il centro storico è ufficialmente un ZTL ma in cui tutti fanno quello che vogliono. - osservano su Facebook dal gruppo Arcan- Benissimo i provvedimenti sulla pedonalizzazione, ma vengano fatti rispettare seriamente ed estesi ad ancora più aree della città e del centro storico (Largo Campo, per esempio, grida vendetta da anni)", scrivono dall'associazione.