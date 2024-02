Un uomo è stato denunciato per omissione di soccorso a Battipaglia, dopo aver investito un pedone sulla litoranea nei mesi scorsi. Il conducente di un'utilitaria non si è fermato a prestare aiuto, lasciando la vittima, un cittadino di Battipaglia, sull'asfalto fino all'arrivo dei soccorsi. L'uomo ferito è stato successivamente trasportato in ospedale, dove è stato giudicato guaribile in quaranta giorni. Grazie a testimonianze e dettagli parziali della targa, le forze dell'ordine sono riuscite a identificare il responsabile.