Abbandona i rifiuti in strada: automobilista beccato dalle telecamere a Pellezzano

Continuano i controlli a Pellezzano per il corretto conferimento della raccolta differenziata. Nelle ultime ore, le telecamere di videosorveglianza, poste in alcuni punti sensibili, hanno individuato un uomo, I.G. le sue iniziali, non residente nel comune al confine con Salerno, mentre abbandonava alcuni sacchetti in un luogo dove non è consentito il deposito di rifiuti. Dopo l’identificazione, è stato multato dalla Polizia Municipale.

Il commento

"Ringrazio - dichiara il sindaco Francesco Morra - gli agenti della Polizia Municipale che continuano a svolgere, con diligenza e senso del dovere, questo lavoro di monitoraggio del territorio per stanare i trasgressori delle regole della raccolta differenziata. L'Amministrazione ricorda che, simili comportamenti, oltre a danneggiare l'ambiente provocando un ingiustificato inquinamento, rappresentano una mancanza di rispetto nei confronti di quei cittadini (la maggioranza) che osserva scrupolosamente le regole della raccolta differenziata dei rifiuti e dimostra un senso civico che va sottolineato e premiato. I trasgressori verranno puniti con severe sanzioni".

