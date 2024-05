Abusi sessuali su una volontaria minorenne, il Riesame chiede il carcere per un 47enne

Il Tribunale del Riesame di Salerno ha chiesto il carcere per un 47enne di Pellezzano accusato di abusi sessuali su di una volontaria minorenne. I giudici, infatti, hanno accolto l’appello della Procura, con cui chiedeva di aggravare la misura cautelare a carico dell’uomo, impegnato nel mondo dell'associazionismo, il quale attualmente è sottoposto agli arresti domiciliari. Tutto però resta sospeso fino alla pronuncia della Cassazione.

Le accuse

A far partire le indagini, condotte dai carabinieri, la denuncia presentata dalla vittima, che, all’epoca dei fatti contestati aveva 17 anni e lavorava per lui. L’uomo – secondo quanto raccontato dalla giovane - l’avrebbe più volte obbligata a subire abusi sessuali (baci, palpeggi ecc) in diversi locali della struttura e minacciata affinchè non raccontasse nulla. Il 47enne si è sempre difeso respingendo tutte le accuse. Nell’inchiesta risultano indagate anche due collaboratrici dell’uomo per false informazioni ai pm.