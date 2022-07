Pellezzano, allarme siccità: ordinanza anti sprechi

Il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra, ha emesso un'ordinanza per ridurre gli sprechi d'acqua alla luce dell'allarme siccità in tutta Italia.

Il provvedimento

Nello specifico l'ordinanza dispone la limitazione nel prelievo e nel consumo di acqua "agli stretti bisogni igenico-sanitari e domestici". È vietato, inoltre, utilizzare l'acqua potabile per l'irrigazione di orti e giardini, per il riempimento di piscine pubbliche e private, per il lavaggio delle automobili. Vietato anche prelevare acqua dalle fontane pubbliche e dagli idranti pubblici se non per lo spegnimento degli incendi.