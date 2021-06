Inquinamento nella Valle dell'Irno: i sindaci scrivono alla Regione, il Comune di Pellezzano intraprende altre azioni

Hanno inviato una nota alla Regione Campania per richiedere un incontro sul tema dell'inquinamento atmosferico nella Valle dell'Irno, stamattina, i Sindaci di Baronissi, Fisciano, Mercato San Severino, Bracigliano, Calvanico e Siano. Nella fattispecie delle problematiche evidenziate dalla pubblicazione dello Studio Spes, il Comune di Pellezzano è stato l'unico Ente che ha richiesto alla Regione Campania i dati dell'indagine avviata dall’Istituto Zooprofilattico. Analisi che, va sottolineato, ha coinvolto i residenti dei Comuni di Salerno, Pellezzano e Baronissi.

Non mi sono mai sottratto ad un confronto istituzionale, ma credo che, dopo anni di impegno su questo specifico fronte, la questione debba essere affrontata dalla Regione sui singoli territori. Ben vengano manifestazioni di solidarietà allargata, ma le amministrazioni pubbliche hanno il dovere di esprimersi atti alla mano. L'Amministrazione Comunale di Pellezzano, quando si è trattato di dibattere su temi riguardanti la salute e la qualità della vita dei cittadini, non ha mai fatto un passo indietro. Anzi. Forse, proprio grazie al nostro impegno, supportato dall’intervento dell’Autorità Giudiziaria che si espressa a seguito delle denunce esposte dai Comitati Cittadini coinvolti e dal nostro Ente, oggi c'è una maggiore consapevolezza del rischio che corrono i nostri territori.

Per coerenza e rispetto nei confronti di coloro che ci hanno sostenuto in questa battaglia, pur riconoscendo il grande valore dell’iniziativa promossa dai Comuni della Valle dell’Irno, abbiamo deciso di far partire una nostra richiesta autonoma che segue gli atti già promossi in questi anni, alla Regione ed al Ministero della Salute, che sarà inoltrata nelle prossime ore. Ho partecipato personalmente all’accesso agli atti presso la sede di Portici dell’Istituto Zooprofilattico, autorizzato con ordinanza del Tar Campania. Se l’obiettivo è quello di conoscere i dati, il nostro Ente è in possesso di tutta la documentazione necessaria. Al momento, dunque, serve soprattutto che gli enti preposti assumano una decisione nel merito di questa delicata vicenda facendo proseguire l’attività di studio per certificare le correlazioni dell’inquinamento e soprattutto così come previsto dal protocollo d’intesa potrebbe essere istituito un board scientifico di lavoro composto da esperti per studiare e valutare i risultati. Il dato attuale puro sicuramente non è esaustivo, senza i paragoni e senza gli approfondimenti potrebbe essere solo una interpretazione arbitraria che non ha nessuna utilità.