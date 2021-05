L'arte ai tempi del Covid: sorge il Cinema Teatro Auditorium Charlot a Pellezzano

In un periodo come quello attuale in cui la pandemia ha messo tutti in ginocchio, l’arte germoglia a Pellezzano. Nasce il Cinema Teatro Auditorium Charlot, nuovo luogo dell’intrattenimento del territorio campano.

Messo in piedi durante il Covid-19, il teatro agirà come punto di riferimento dello spettacolo sia d’estate sia d’inverno: 350 i posti della platea al chiuso, 1500 quelli dell’Arena all’aperto. Cinema, grandi eventi, performance di ogni forma d’arte, il palcoscenico sarà anche spazio formativo.