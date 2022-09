Nuovo anno scolastico a Pellezzano, gli auguri del sindaco Morra

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Rispetto agli anni precedenti, contraddistinti dall’emergenza sanitaria, l’anno scolastico inizia con qualche certezza in più e in condizioni di maggiore normalità e consapevolezza. Grazie al senso di responsabilità di ognuno di noi, abbiamo superato anni difficili con un bilancio pesante che ancora si ripercuote sul quotidiano delle nostre famiglie.” Lo scrive il sndaco di Pellezzano Francesco Morra. Con altrettanta responsabilità, siamo chiamati ad affrontare altre emergenze che stanno attraversando il periodo storico che stiamo vivendo, in particolar modo, l’emergenza legata alle materie prime.Sin dall’età scolastica, è opportuno e indispensabile che si prenda consapevolezza sia del valore della tutela ambientale sia dell’uso responsabile di acqua, luce, gas e di altre materie prime.Proprio la scuola può segnare una svolta importante in tal senso, trainando l’intera comunità ad assumere atteggiamenti virtuosi e preziosi per il futuro dei nostri territori.La scuola è sempre stata prioritaria nella nostra azione amministrativa! Ne sono testimonianza, tra le tante iniziative, il finanziamento di un asilo nido nella frazione di Cologna, il project financing del micronido e del centro cottura di via Fravita e, inoltre, il ripristino dei locali dell’ex asilo comunale di via Vitale a Pellezzano Capoluogo.Scuola e attività amministrativa proseguiranno il loro percorso di reciprocità e di proficua collaborazione.A tal riguardo, la comunità scolastica pellezzanese, da quest’anno, sarà impreziosita dalla figura della nuova Dirigente, Dott.ssa Grazia Di Ruocco, la cui competenza garantirà ulteriore smalto e freschezza al tasso di qualità delle scuole e dei ragazzi di Pellezzano.Alla nuova Dirigente, al personale Docente, al personale scolastico, alle forze dell’ordine e a chiunque, col proprio prezioso impegno, contribuirà alle attività scolastiche, l’Amministrazione Comunale rivolge un affettuoso augurio di buon lavoro.Alle famiglie dei nostri ragazzi, ai loro sacrifici e al loro impegno, l’A.C. rivolge la propria gratitudine per aver scelto le nostre strutture e la nostra offerta scolastica.Nei loro confronti, in particolar modo, garantiamo il nostro costante ascolto per le istanze, le indicazioni e le difficoltà che si presenteranno in corso d’opera.Ai ragazzi, infine, che con la loro vivacità riempiranno le strade e le aule di Pellezzano, rivolgiamo un abbraccio affettuoso. Rappresentano il bene più prezioso e costituiscono il futuro del nostro territorio.Ci auguriamo che intendano l’impegno scolastico come un’opportunità di crescita e formazione.Siamo sicuri che tutte le componenti scolastiche sapranno creare un ambiente inclusivo e accogliente, bandendo ogni forma di razzismo, discriminazione o bullismo, verso cui saremo fermi e intransigenti. “Istruitevi, perché avremo bisogno di tutta la vostra intelligenza.Agitatevi, perché avremo bisogno di tutto il vostro entusiasmo. Organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la vostra forza”.