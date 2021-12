"Non buttarlo a casa tua": al via la campagna di raccolta degli oli vegetali usati a Pellezzano

Al via a Pellezzano la campagna di sensibilizzazione per la raccolta e il riciclo degli oli vegetali usati, promossa dall’Ente Comune per favorire tra l’opinione pubblica un maggiore apprendimento in termini di tutela della salute e rispetto ambientale, due aspetti del vivere quotidiano che consentono un incremento del senso civico da parte di tutti i cittadini.

L’iniziativa

“Non buttarlo a casa tua!”. Con questo slogan, la campagna disensibilizzazione invita i residenti di Pellezzano a consegnare gli oli vegetali esausti presso il Centro di Raccolta Comunale di via delle Fratte Lago alla frazione Cologna. Per ogni 5 litri di olio vegetale esausto che verrà raccolto econsegnato al Centro di Cologna verrà offerto in omaggio 1 litro di olio extravergine d’oliva. “Insieme ai competenti organismi comunali – ha spiegato sindaco Francesco Morra – abbiamo pensato di premiare i cittadini più virtuosi attraverso una campagna di sensibilizzazione che mira a ridurre una pratica molto diffusa a livello domestico: quella di sversare l’olio da cucina all’internodel proprio lavandino, con il pericolo di dispersione e scarico dello stesso nei corsi d’acqua e, quindi, con un conseguente rischio di inquinamento ambientale”.

“Per la prima volta i cittadini virtuosi saranno premiati attraverso questo incentivo che ci aiuta a rispettare l’ambiente. Ci attendiamo una risposta positiva da parte di tutti ringraziando, sin da ora, a nome mio e dell’amministrazione comunale, coloro che collaboreranno per portare avanti questi esempi di virtuosismo e rispetto per la natura. Restandoin tema di raccolta differenziata, ricordo inoltre che il nostro Ente ha raggiunto la percentuale del 77%, frutto di un grande impegno sia da parte dell’amministrazione che dei cittadini residenti, che hanno mostrato grande sensibilità in tal senso”.La campagna di sensibilizzazione parte dal primo gennaio 2022. La consegna dell’olio esausto presso il Centro di Raccolta a Cologna può essere effettuata dal lunedì al sabato dalle alle 6 alle 12, dove il personale addetto alla raccolta provvederà a donare l’olio extravergine di oliva a tutti i cittadini virtuosi che consegneranno i 5 litri di olio esausti che servono per ottenere il premio.