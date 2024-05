Pellezzano, nuovo metodo per il conferimento della carta: mercoledì la firma dell'accordo

Si terrà mercoledì 15 Maggio, alle ore 17.30, presso l’Aula Consiliare del Comune di Pellezzano la firma dell’accordo per il nuovo metodo di conferimento della carta e del cartone in presenza del sindaco Francesco Morra, del direttore Ggenerale Comieco, Carlo Montalbetti, e della “Pellezzano Servizi”. A seguito della sottoscrizione verrà anche presentata una dimostrazione di come effettuare la nuova raccolta con il sacco di carta.