Pellezzano, giovedì 16 l'inaugurazione del centro cottura "Educampus"

Si terrà giovedì 16 maggio il taglio del nastro del “Centro Cottura” Educampus, alle ore 18 presso l’asilo nido in via Fravita a Pellezzano. Ad intervenire il sindaco Francesco Morra, che ha seguito da vicino l’intero iter procedurale che ha portato alla realizzazione di una realtà all’avanguardia sul proprio territorio di competenza. La benedizione del “Centro Cottura” sarà affidata invece al sacerdote don Alfonso Gentile. Il Centro Cottura rientra nel più ampio progetto di Educampus, sinonimo di Educazione e Crescita, derivante da un contratto relativo al project financing realizzato in sinergia tra il Comune di Pellezzano, la Cooperativa Sociale “Progetto 2000” e Althea, grazie al quale è stato possibile realizzare la ristrutturazione e funzionalizzazione dell’immobile sito alla Via Fravita in località Capezzano di Pellezzano.

L'intervento

“L’attuazione dell’intervento di project financing – spiega il sindaco Francesco Morra – ha permesso la progettazione e realizzazione di questo centro cottura a ridotto impatto ambientale, nonché la gestione dei servizi di “micro-nido”, del centro polifunzionale diurno per minori e del servizio di ristorazione scolastica, comprensivo di progettazione ed esecuzione di interventi di adeguamento normativo, riqualificazione ed efficientamento energetico dei relativi impianti, di manutenzione e gestione per la durata di 30 anni”. “Il centro cottura – conclude il Primo Cittadino – rappresenta sicuramente un ambiente all’avanguardia nel quale verranno preparati i pasti non solo per i bambini dell’asilo nido, ma anche per gli studenti delle scuole del territorio, di quelli dei Comuni della Valle dell’Irno, dei Comuni limitrofi nel massimo rispetto della sicurezza e della qualità degli alimenti. Anche in questa occasione, ringrazio tutti coloro che hanno messo a disposizione le proprie competenze, il proprio tempo e le proprie energie per giungere a questo risultato molto atteso”.