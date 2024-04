Tre nuovi assunti al Comune, l'annuncio del sindaco

Sono tre i nuovi assunti, dopo il concorso pubblico, nella macchina amministrativa del Comune di Pellezzano. Ad annunciarlo è il sindaco Francesco Morra.

I nomi

“Le assunzioni sono state effettuate a seguito del Concorso indetto dal Comune per garantire la copertura dei posti rimasti vacanti a seguito del pensionamento di alcuni ex dipendenti comunali. L’inserimento di queste nuove unità all’interno della struttura istituzionale andrà a favorire il potenziamento della macchina amministrativa negli specifici ambiti di competenza. Nei prossimi mesi provvederemo all’assunzione delle altre due figure come da concorso: un contabile (categoria C) e un assistente sociale. Oltre all’eventuale scorrimento delle graduatorie per il fabbisogno 2024 I nuovi assunti sono stati accolti dal Sindaco Francesco Morra e dal Segretario Generale, Giulia Risi. A loro rivolgiamo un grande in bocca al lupo augurando buon lavoro e un sentito benvenuto nella grande famiglia del Comune di Pellezzano”