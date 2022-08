Troppi incidenti a Pellezzano: il Comune installa altri 3 dissuasori elettronici di velocità

Per arginare gli incidenti stradali causati dall’eccessiva velocità lungo le strade che attraversano le strade di Pellezzano, il Comune guidato dal sindaco Francesco Morra ha disposto l’installazione di tre dissuasori elettronici di velocità, che vanno ad aggiungersi a quello già presente in via Wenner.

La collocazione

I nuovi strumenti elettronici di dissuasione dell’alta velocità sono stati installati in via Tenente Farina, via Sabato De Vita e via Mons. A. Rosario Migliaccio. Si tratta di tre strade provinciali, dove il Comune di Pellezzano ha voluto intervenire con il preciso obiettivo di limitare la velocità dei veicoli che percorrono questi tratti stradali, lungo i quali, spesso e malvolentieri, gli automobilisti spingono troppo il piede sull’acceleratore provocando un serio pericolo per l’incolumità di pedoni e di altri automobilisti più cauti e rispettosi dei limiti di velocità.

Il commento

“Considerato l’evidente rischio che si è verificato nel corso del tempo lungo queste strade che attraversano i centri abitati – spiega il sindaco Morra – abbiamo ritenuto necessario intervenire su questi tratti di strada con l’installazione dei dissuasori di velocità. La sicurezza dei cittadini deve essere posta tra le priorità di una pubblica amministrazione che deve mostrarsi sempre attenta alle esigenze degli abitanti di uno specifico territorio”.Il primo cittadino ha poi specificato che a breve l’Ente interverrà su altri tratti di strada che attraversano il territorio comunale con ulteriori misure di contenimento dell’alta velocità installando strumenti quali attraversamenti pedonali con semafori e dossi in prossimità dei centri abitati posizionati lungo i tragitti veicolari più trafficati.