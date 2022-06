Pellezzano, finanziamento europeo per il cineteatro "Charlot"

Sugli scudi il Comune di Pellezzano, risultato beneficiario di ben 200mila euro provenienti dall’Unione Europea nell’ambito del Next Generation EU per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico e tecnologico con adozione di sistemi innovativi di “building automation” e sistemi tecnologicamente evoluti per il Cineteatro “Charlot” sito in via Fravita alla frazione Capezzano, attualmente gestito dai privati seppur di proprietà dell’Ente. Motivo per il quale è stato appunto possibile partecipare al bando e risultare vincitore dello stesso con conseguente assegnazione dei fondi.

I dettagli

Il finanziamento ottenuto verrà investito per il miglioramento strutturale dell’edificio che prevede interventi di:

adeguamento dell’impianto elettrico di forza motrice e di illuminazione interna ed installazione di ups per utenze preferenziali;

sistema domotico – building automation per la gestione automatizzata di impianti di illuminazione- clima e carichi speciali;

installazione di nuovo impianto termico di riscaldamento e raffrescamento, con ricambio d’aria, a pompa di calore, mediante utilizzo di macchine e sistemi di produzione di energia termica con batterie a gas refrigerante r32- impianto centralizzato con parzializzazione dei regimi di esercizio suddiviso in due zone climatiche: sala cinematografica e teatrale e uffici , biglietteria , sale corsi e zone accessorie ;

e , , ; utilizzo di corpi illuminanti speciali a led, ad alta efficienza energetica e funzionale, con adeguamento elettrico dei rispettivi circuiti di alimentazione;

arredi speciali con la presenza di un defibrillatore, impianto fotovoltaico, adeguamenti antincendio e ulteriori opere edili di efficientamento energetico

I commenti

“Indubbiamente – ha commentato il sindaco Francesco Morra – un intervento di spessore, che va a migliorare il Cinema Teatro “Charlot”, che rappresenta una importante risorsa socio-culturale ed aggregativa per l’intero territorio, con un bacino di utenza medio annuo superiore alle migliaia di unità, mediante programmazioni continue giornaliere e settimanali per l’intero periodo dell’anno”.“Mi preme ringraziare soprattutto l’Assessore alla Cultura Andrea Marino – ha detto poi il Primo Cittadino – che ha seguito in prima persona l’iter per ottenere questo importante finanziamento europeo del quale sono risultati beneficiari 348 cinema teatri in tutta Italia. E’ la migliore risposta che il nostro territorio può fornire oltre i propri confini per la promozione della cultura e dello spettacolo. Sappiamo che uno dei settori più colpiti nel periodo della pandemia è stato proprio quello della cultura e dello spettacolo, che a causa delle restrizioni imposte per contrastare l’emergenza sanitaria ha subito perdite incalcolabili. Tuttavia, con la ripresa delle attività e il graduale ritorno alla normalità, l’Unione Europea in primis, e il Governo Centrale stanno cercando di indirizzare le giuste risorse per la ripresa di un movimento che rappresenta una importante spinta socio-economica oltre che un’attrattiva per il pubblico di tutte le età e categorie sociali. Si dimostra, altresì in questo modo, la capacità e la competenza dell’Ente nella redazione di progetti di questa portata per vincere la sfida della progettualità Europea”.

A breve, dunque, il Teatro Cinema “Charlot” potrà usufruire di questo ulteriore miglioramento strutturale e di efficientamento energetico, di per sé utile per l’inizio della nuova stagione di cultura e spettacolo autunno-inverno.