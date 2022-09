Pellezzano, 400mila euro dal Pnrr per la digitalizzazione

Quattrocentomila euro a favore del Comune di Pellezzano per la digitalizzazione. Cinquei i progetti approvati nell'ambito di “Italia digitale 2026”, il piano strategico per la transizione digitale e la connettività promosso dal Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale nell’ambito del Pnrr.

I progetti

L’obiettivo è quello di trasformare la pubblica amministrazione in chiave digitale, rendendo sia la gestione che l’erogazione dei servizi sempre più semplice, accessibile e trasparente. “Mi preme ringraziare – ha detto il sindaco Francesco Morra – l’assessore all’Innovazione Tecnologia Andrea Marino e il consigliere delegato Ivan Facenda per lo straordinario lavoro messo in campo e per le capacità di reperimento di queste risorse che permetteranno al nostro Ente di essere sempre più smart e più accessibile al pubblico. Pellezzano guarda al futuro con fiducia consapevole di poter affrontare al meglio le nuove sfide che l’era digitale impone alle pubbliche amministrazioni”. “Riusciamo – aggiunge l’assessore Marino - come amministrazione ad attirare nuovamente risorse aggiuntive che saranno fondamentali nei prossimi anni per rendere Pellezzano un Ente sempre più smart, moderno e vicino ai cittadini. Un ringraziamento va anche ai funzionari, in particolare a Tommaso Pisapia e Michele Grimaldi, che hanno seguito con grande attenzione la predisposizione delle candidature".