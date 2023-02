Pellezzano, altri 3 milioni di euro per interventi sulla rete idrica

Nuova pioggia di finanziamenti da parte della Regione Campania in favore del Comune di Pellezzano per l’aggiornamento del progetto presentato dai competenti uffici riguardante la “ristrutturazione, adeguamento e potenziamento dei volumi di accumulo e delle reti di adduzione e distribuzione idrica sul territorio comunale per l’aumento della disponibilità delle risorse idriche”, utile a realizzare un primo intervento stralcio dell’importo di 3 milioni e 120 mila euro su un importo complessivo previsto 6 milioni e 241 mila euro .

Il commento

Al Comune verrà assegnato un finanziamento di 156 mila euro per garantire l’esecuzione di indagini tecniche, geologiche ed archeologiche, la progettazione immediatamente appaltabile degli interventi, la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, la rimodulazione del progetto nei limiti dell’importo programmato e ritenuto finanziabile. “Altro importante tassello – ha dichiarato il sindaco Francesco Morra – per portare a termine l’opera di rifacimento dell’intera rete idrica comunale, che necessita di urgenti interventi in considerazione della vetustà degli impianti. Un intervento che andrà sicuramente a migliorare la fruibilità del servizio idrico da parte degli utenti”. A seguito delle indagini da realizzare si procederà con l’avvio della gara di appalto con la conseguente assegnazione dei lavori che inizieranno nel più breve tempo possibile per consegnare alla cittadinanza una nuova rete idrica.