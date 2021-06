Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Buone notizie a Pellezzano: il Comune approda sull’ app IO, l’applicazione della Pubblica Amministrazione. Digitando “Pellezzano” nella sezione “Servizi” > “Locali” sarà a breve possibile usufruire dei servizi anagrafici e demografici, tra cui:

- essere informato sulla scadenza della propria carta d'identità;

- ricevere avvisi in merito all'avanzamento delle proprie pratiche anagrafiche (apertura, chiusura, preavviso di rigetto);

- essere avvisato dell'avvenuto rilascio della tessera elettorale;

- essere avvisato dell'avvenuto sorteggio e della convocazione ai seggi.

“Il processo di digitalizzazione della macchina comunale va avanti speditamente” afferma il Sindaco Francesco Morra “il nostro obiettivo è far sì che i Cittadini possano ricevere un servizio più efficiente ed efficace, ed allo stesso tempo snellire il disbrigo dei processi interni agli uffici ed agevolarne il prezioso lavoro”. Il progetto è stato seguito dal Consigliere delegato all’e-Government Ivan Facenda, che ha aggiunto: “Entro fine anno si potrà accedere a numerosi altri servizi tramite SPID, oltre a quelli già attivati, verrà attivato il sistema PagoPA per tutti le tipologie di pagamento e si sta studiando l’integrazione tra l’appIO e la nostra app Municipium, al momento utilizzata da oltre 1.300 Cittadini”.

L’approdo sull’app IO rientra nell’adesione del Comune di Pellezzano al finanziamento di 10.000€ stanziato dal Ministero dell’Innovazione Digitale, per il quale l’Ente ha già ampiamente centrato gli obiettivi previsti dallo step 1, quali:

- Attivazione di almeno due servizi su app IO (anagrafico ed elettorale);

- Attivazione di almeno un servizio con SPID (l’Ente si è già dotato di piattaforma per la gestione digitale delle certificazione anagrafiche e delle pratiche edilizie);

- Attivazione di due servizi PagoPA (varie e carte d’identità).

Per quest’ultimo punto, a breve verrà attivata l’apposita piattaforma per il pagamento digitale di tutti i servizi e le utenze comunali. Inoltre, tutti gli uffici sono stati dotati degli innovativi POS collegati al sistema PagoPA per pagare comodamente con carta in completa sicurezza ed avendo la certezza dell’operazione. Si ringrazia per il lavoro svolto il Responsabile dell’Area Informatica Dott. Tommaso Pisapia, il Responsabile dell’Area Affari Generali Dott. Antonio Camberlingo e l’Ufficio Servizi Demografici.