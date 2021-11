Pellezzano, si inaugura la nuova Casa dell’Acqua a "Capriglia"

Sarà inaugurata, alle 17 di oggi, la nuova Casa dell’Acqua, installata nella parte adiacente i giardini comunali, in via Spirito Santo alla frazione Capriglia di Pellezzano. Alla cerimonia di inaugurazione saranno presenti le autorità civili e militari e il parroco di Capriglia, don Luigi Pierri per un momento di preghiera e benedizione.

Il commento

Presenti anche il sindaco Francesco Morra, accompagnato dagli esponenti dell’Amministrazione Comunale, al quale verrà affidato il taglio del nastro della nuova Casa dell’Acqua.“Si tratta – ha dichiarato il primo cittadino – di un ulteriore servizio che offriamo all’intero territorio comunale per favorire, a chi lo desidera, la possibilità di ottenere acqua filtrata e depurata secondo gli innovativi sistemi realizzati appositamente per la tutela della salute pubblica. Le casette dell’acqua distribuiscono semplice acqua comunale (la stessa che esce dai nostri rubinetti) ma con un sistema di filtrazione e affinazione organolettica prima dell’erogazione, e con la possibilità di addizionare anidride carbonica per avere acqua frizzante”.