Pellezzano, inaugurato l’impianto sportivo polivalente a “Coperchia”

Si è tenuta, ieri sera, la cerimonia di inaugurazione del nuovo campo da pallavolo e polivalente calcio alla frazione Coperchia di Pellezzano.“Abbiamo ufficialmente consegnato alla nostra popolazione – dichiara il sindaco Francesco Morra – la struttura sportiva polivalente di via Rago a Coperchia. Un’inaugurazione, che oltre a dare il via libera alle discipline sportive che si potranno praticare all’interno di questo impianto, rappresenta soprattutto un segnale di speranza e di ripresa per un ritorno alla normalità, dopo oltre un anno di restrizioni. Ringrazio tutti coloro che hanno permesso di offrire questa ulteriore possibilità di svago alla nostra Comunità”.

I partecipanti

Alla cerimonia, avvenuta in forma limitata nel rispetto delle norme contro la diffusione del Covid-19, sono intervenuti, oltre al sndaco Morra, all’assessore allo sport Michele Murino, alle autorità civili, militari e religiose anche il deputato Piero De Luca. Dopo il taglio del nastro c’è stata anche una dimostrazione sportiva della società locale “A.S.D. Pallavolo” di Coperchia.