Pellezzano, inaugurata la prima "Dog Area" per gli amici a quattro zampe

È stata inaugurata, a Pellezzano la “Dog Area”, prima area di sgambamento di tutto il territorio, dove i cittadini possono accompagnare i loro amici a quattro zampe per passeggiate all’aperto e in totale libertà. E’ posizionata lungo la variante in località Capriglia, in una posizione comoda per l’accesso da parte degli utenti.

Le multe

L’area è dotata di un apposito regolamento ed in caso di violazione delle regole verranno applicate sanzioni pecuniarie da 50 a 500 euro. In caso di recidiva, quale pena accessoria, potrà essere definitivamente interdetto l’accesso. Per via delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, la Dog Area è stata inaugurata attraverso una diretta social sulla pagina Facebook del Comune di Pellezzano.

Il commento

Soddisfatto il sindaco Francesco Morra: “Lieti di aver concluso quest’anno con l’inaugurazione nel nostro Comune di questa prima area dedicata agli amici a quattro zampe, adeguatamente attrezzata, dove i cani potranno stare in libertà, senza guinzaglio e sotto la vigile supervisione dei loro padroni, che in ogni caso dovranno avere cura di tenerli sott’occhio e di controllarli”.

Gallery