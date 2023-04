Pellezzano, inaugurati il nuovo Eco-compattatore e la nuova Casa dell’Acqua

Il sindaco Morra: "Come sottolineato nei giorni scorsi si tratta di altri 2 interventi sul nostro territorio per una Pellezzano sempre più orientata verso l’obiettivo dei “Rifiuti Zero” e dell’Acqua come bene comune. Interventi che mirano a una tutela ambientale per favorire l'ecosostenibilità e il rinnovamento delle risorse favorendo anche il sistema di premialità ai cittadini"