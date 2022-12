Pellezzano, al via l'installazione di 7 nuove pensiline per l’attesa degli autobus

In questi giorni la ditta Selettra incaricata per la gestione dell’impianto della pubblica illuminazione sta completando l’istallazione di sette nuove pensiline per l’attesa degli autobus a Pellezzano. Grazie a delle economie sul Project Financing per la pubblica illuminazione (circa 38.500 euro) è stato possibile sostituire delle prime vecchie pensiline nelle varie frazioni, oramai poco funzionali è pericolose.

Il commento

Soddisfatto il sindaco Francesco Morra: "Con questo investimento abbiamo voluto dare un segnale importante di attenzione verso gli studenti e tutti coloro che usufruiscono dei mezzi di trasporto pubblico. Riteniamo che anche queste opere di decoro urbano siano significative per rendere sempre più vivibile a Pellezzano". Inoltre, l’Amministrazione Comunale ha fatto richiesta di un contributo per istallare ulteriori venti pensiline smart solari con un design innovativo e sostenibile, autonome dal punto di vista energetico rese Smart da porte USB per ricarica di smartphone, hot-spot WI-FI, luci a led, pannello per poster con programma corse e schermo digitale con info sul territorio meteo e viabilità.