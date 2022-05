Festa della Traslazione di San Nicola a Capriglia, intitolazione dell’Anfiteatro “Giovani Più” a Nicholas Galluzzi e Ilaria Bove

Il prossimo 9 Maggio, in occasione della Festa della Traslazione di San Nicola, dopo santa messa solenne che verrà celebrata alle ore 19 nella Villa Comunale della frazione Coperchia di Pellezzano, alle ore 19.45 si terrà la cerimonia di intitolazione dell’Anfiteatro “Giovani Più” a Nicholas Galluzzi e Ilaria Bove, deceduti nel tragico incidente del 1 gennaio, a Pellezzano in via Carlo de Iulis. L’iniziativa dell’intitolazione dell’Anfiteatro “Giovani Più” ai due ragazzi è stata proposta dal Comitato Festa “San Nicola” di Coperchia, incontrando immediata approvazione da parte dell’amministrazione comunale guidata dal Sindaco dott. Francesco Morra, che con apposita delibera di Giunta, numero 58 del 2 Maggio 2022, ha reso immediatamente esecutiva questa volontà in ricordo dei due giovani.

Parla il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra

“Nicholas originario della frazione Coperchia di Pellezzano, era un giovane riservato e molto attento ai comportamenti nel sociale e dedito ad attività sportive. Ilaria, originaria di Fratte, era una ragazza molto socievole e appassionata di danza. E’ nostro dovere, morale ed istituzionale, recepire la volontà del Comitato Festa “San Nicola”, che del resto rappresenta la volontà di un’intera Comunità, di intitolare l’Anfiteatro “Giovani Più” alla memoria di questi nostri amati giovani”.

“Tra l’altro – conclude il sindaco Morra – l’Amministrazione Comunale ha ravvisato la necessità di programmare presso la sede dell’Anfiteatro corsi di educazione civica stradale al fine di sensibilizzare ed educare le coscienze delle giovani generazioni a un più attento e ragionevole contegno da mettere in campo sia in strada in particolare che nella vita in generale, assumendo comportamenti corretti e rispettosi verso il prossimo. Possa l’intitolazione dell’Anfiteatro “Giovani Più” a questi due ragazzi rendere perenne il loro ricordo nel tempo”. Doppio appuntamento, dunque, lunedì 9 Maggio presso la villa comunale di Coperchia.