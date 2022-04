Pellezzano, al via i lavori per il nuovo parcheggio

Questa mattina sono iniziati i lavori per il parcheggio in Via E. A. Mario di Pellezzano Capoluogo. Si tratta di un intervento molto atteso dai residenti considerata anche la presenza dei garage sottostanti.

Il cantiere

I lavori riguarderanno la rimozione della guaina bituminosa, posa della nuova con doppio strato e manto di asfalto di 3 cm per mq. 220 onde evitare infiltrazioni.