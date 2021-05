Pellezzano, iniziati i lavori i ampliamento della pubblica illuminazione

Questa mattina sono ufficialmente iniziati i lavori di ampliamento della pubblica illuminazione lungo la SR88, nella frazione Cologna di Pellezzano al confine con il Comune di Salerno. L’intervento rientra nell’ambito del project financing con la società Selettra per l’efficientamento energetico ed il rifacimento di tutta la pubblica illuminazione con tecnologia Led.

Il commento

Soddisfatto il sindaco Francesco Morra: “Si tratta di un intervento storicamente atteso non solo dai residenti, ma da tutta la cittadinanza di Pellezzano, essendo la SR88 un’arteria strategica per il nostro Comune. Al fine di risolvere l’impasse, il Comune si è sostituito alla Provincia di Salerno nell’ambito del project financing di rifacimento della pubblica illuminazione già avviato. I lavori che partono oggi, determineranno non solo la presenza di nuovi punti luce sulla SR88, ma conseguentemente un netto miglioramento della sicurezza di pedoni e veicoli. Inoltre, proseguono spediti anche i lavori di consolidamento idrogeologico del versante sottostante”.

