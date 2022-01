Incidente mortale a Pellezzano, liberate le salme di Nicholas e Ilaria: domani i funerali

Pellezzano si prepara all’ultimo saluto a Nicholas ed Ilaria. Il sindaco Francesco Morra, ha disposto per l’intera giornata di domani (mercoledì 5 gennaio 2022) il lutto cittadino in onore di Nicholas Galluzzi e Ilaria Bove, i due giovani deceduto a causa di un incidente stradale nella notte di Capodanno.

Il lutto

Inoltre, l’ordinanza dispone l’esposizione delle bandiere a mezz’asta negli edifici pubblici, lo spegnimento anticipato delle luminarie natalizie, l’osservanza di un minuto di raccoglimento alle ore 18, in concomitanza con l’inizio dei funerali congiunti celebrati presso il Palasport della frazione Capriglia e la chiusura simbolica delle serrande degli esercizi commerciali all’inizio delle esequie.

Il cordoglio

“Non ci sono parole – dichiara il primo cittadino – per descrivere un evento così tragico che ha sconvolto le famiglie di questi due giovani. A loro va espressa tutta la solidarietà e la vicinanza possibili, con l’impegno da parte delle istituzioni di sostenere le stesse nel momento del bisogno. Per Pellezzano e Fratte, paesi di origine dei due ragazzi, sono stati giorni di grande vuoto e sofferenza”.

Le indagini

Sono stati eseguiti questa mattina gli esami esterni sui corpi di Nicholas ed Ilaria e, subito dopo, sono stati restituiti alle famiglie per i funerali in programma nella giornata di domani. Aperta un’inchiesta: è indagato per omicidio stradale un ragazzo minorenne, che viaggiava con un amico su un altro motorino poco distante da quello delle due giovani vittime. Gli esami tossicologici sui ragazzi coinvolti hanno dato tutti esito negativo. Il giovane indagato è ricoverato in ospedale. Nel collegio difensivo gli avvocati Cecchino Cacciatore per la famiglia di Nicholas e Damiano per la famiglia Bove.