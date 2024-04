Pellezzano a lutto, scomparso Giuseppe Petrosino

La comunità di Pellezzano a lutto per la scomparsa di Giuseppe Petrosino, concittadino amato e ben voluto da tutti. L'annuncio lo ha dato il sindaco Francesco Morra, dalla sua pagina Facebook

Caro Peppe ci hai lasciato così, all’improvviso, provocando in me, ma soprattutto nei tuoi familiari, un immenso vuoto che sarà difficile, se non impossibile colmare. Ti ricorderemo tutti come una persona gentile, onesta, disponibile, gioiosa e piena di vita. I tuoi sorrisi erano delicati come i fiori che circondavano la tua vita. Riposa in pace e da lassù veglia su tua moglie e suoi tuo figli.

Ti voglio bene