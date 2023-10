"E’ criminale visitare solo con il tampone. Anna nazista": scritte e minacce contro medico a Pellezzano

“E’ criminale visitare solo con il tampone”: è questa la scritta apparsa, oggi, davanti allo studio medico della dottoressa Anna Caso, che esercita la sua professione nella frazione Capriglia di Pellezzano. Qualcuno utilizzando una bomboletta a spray di colore rosso ha danneggiato il muro esterno accanto al suo studio e anche l’ingresso scrivendo “Anna Nazista” ,"Meriti una Norimberga", aggiungendo anche più di una svastica. La notizia del gesto vandalico ha fatto subito il giro del comune di Pellezzano, dove la dottoressa Caso è molto conosciuta e stimata. La dottoressa Caso ha sporto denuncia ai carabinieri.

La reazione

Amareggiato il parroco Don Luigi Pierri: “Gesto ignobile e vile da parte di chi non ha né dignità, né onore, né coraggio.Manifestare in questo modo un disappunto è da persone vigliacche.Ma non mi meraviglia questo modo di agire, oramai, oltre alla moda di parlare alle spalle e fare la faccia bella davanti, si aggiungono questi atti ignobili.Il Signore e la Madonna delle Grazie ci mettano un po' di sale in zucca e più rispetto per il prossimo.A chi ha compiuto tale gesto: usa le mani per prenderti a schiaffi e abbi il coraggio di chiedere scusa! Piena e totale solidarietà e vicinanza alla Dott.ssa Anna Caso, vittima di tale oltraggio. Signore abbi pietà!”.