Pellezzano, Morra annuncia: "Oltre 700 mila euro di fondi regionali per gli alloggi popolari"

Un’altra buona notizia per il Comune di Pellezzano, proprio nel cuore della campagna elettorale. Il sindaco Francesco Morra, nella serata di ieri, nel corso della manifestazione per l’apertura di un nuovo comitato elettorale nella frazione Capoluogo, ha, infatti, annunciato l’arrivo di un decreto da parte della Regione Campania per un finanziamento di oltre 700mila euro (761.720,94 euro), destinati ai lavori di recupero degli alloggi Erp di Capriglia e Coperchia.

Il commento

Soddisfatto il primo cittadino: “Un intervento che andrà ulteriormente a valorizzare il nostro territorio offrendo il giusto decoro a questi spazi abitativi per una Pellezzano sempre più a misura d’uomo”. “Siamo riusciti ad uscire da un predissesto finanziario - ha sottolineato Morra - nel quale ci aveva lasciato la precedente amministrazione, composta, per lo più, da chi oggi si ripresenta ai cittadini di Pellezzano con l’obiettivo di puntare su di un sindaco-burattino, guidato da chi, invece, ritiene, di avere una maggiore esperienza politica ed amministrativa”.