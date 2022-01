Abbandonano i rifiuti in strada nonostante il divieto: multati due "furbetti" a Pellezzano

Individuati e sanzionati. Continua a Pellezzano la lotta contro gli incivili che non rispettano le regole della raccolta differenziata e soprattutto del senso civico. Questa volta a finire nel mirino dei “furbetti” del sacchetto è via Filanda alla frazione Capezzano .Le telecamere di videosorveglianza hanno filmato due persone che hanno illecitamente depositato dei sacchi di immondizia in quest’area dove vige un palese divieto di scarico rifiuti.

La sanzione

In questa circostanza, come indicato dalle immagini, si vedono due persone, che scendono da un furgone per depositare sacchi dell'immondizia in un’area vietata. Sono stati entrambi identificati dalle telecamere di videosorveglianza e verranno raggiunti da apposite sanzioni amministrative nel rispetto della normativa vigente in materia di corretto conferimento della raccolta differenziata dei rifiuti.

La reazione

“Con rammarico – commenta il sindaco Francesco Morra – abbiamo potuto constatare che ci sono cittadini che continuano ad essere del tutto incuranti delle regole della raccolta differenziata. I precedenti, verificatisi nel parcheggio di via De Vita a Pellezzano, non sembrano aver scoraggiato altre persone, che violando ogni norma di buon senso, continuano incuranti in questa cattiva pratica dell’abbandono dei rifiuti. Ringrazio gli agenti della Polizia Municipale guidata dal comandante Carmine Somma, che monitorano costantemente il territorio per stanare i trasgressori e favorire la diffusione di un corretto comportamento da parte di tutti i cittadini”.