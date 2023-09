Pellezzano, sabato l'inaugurazione del nido comunale

Si terrà sabato 9 settembre alle ore 17.00 presso la struttura di “EduCampus”, situata in via Fravita alla frazione Capezzano di Pellezzano, è prevista l’inaugurazione del Nido Comunale. Nel corso dell’inaugurazione interverrà il sindaco Francesco Morra per illustrare ai presenti il progetto innovativo nell’ambito di un vero e proprio “open day” aperto a tutti per visitare gli ambienti del nuovo nido e scoprire tutti i servizi offerti all’utenza.

Le parole del sindaco

“C’è grande attesa – ha detto il sindaco Francesco Morra – per un progetto che definirei oltre che innovativo, rivoluzionario proprio per la molteplicità ed eterogeneità dei servizi che riesce ad offrire ai bambini, oltre alla garanzia di sicurezza e tranquillità che trasmette ai genitori. Non resta altro che attendere il 9 settembre per dare inizio a questa nuova attività. Invitiamo tutti a partecipare all’Open Day del prossimo 9 settembre nel corso del quale verranno svelati tutti i dettagli”.