Comune di Pellezzano, avviato l'iter per l'assunzione di cinque dipendenti

Il Comune di Pellezzano, a breve, potenzierà il proprio personale per implementare al meglio i servizi alla cittadinanza. Alla sezione dell’Albo Pretorio sul sito istituzionale dell’Ente, sono stati pubblicati i bandi di concorso per l’assunzione di cinque nuovi profili da aggiungere alle specifiche aree di competenza.

Le figure richieste

L’Ente, attraverso questa selezione pubblica, assumerà:

Il commento

“L’indizione di questi bandi di concorso per l’assunzione di nuovo personale - dichiara il sindaco Francesco Morra - si configura nell’ottica di un potenziamento degli uffici comunali, già in corso da diversi anni. I nuovi profili che verranno integrati al servizio della macchina amministrativa a seguito della selezione pubblica, andranno ad incrementare le risorse umane del nostro Ente, il cui numero, in termini di personale, è recentemente calato a seguito del raggiungimento dell’età pensionale di alcuni dipendenti che per decenni hanno prestato servizio presso il nostro Municipio”.

Le informazioni

Tutti i soggetti interessati, potranno consultare i bandi di concorso completi nella sezione dell’Albo Pretorio del sito istituzionale del Comune di Pellezzano. Si ricorda che la domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul Portale del Reclutamento.