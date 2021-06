Emergenza caldo, a Pellezzano arriva l'ordinanza per limitare il consumo dell'acqua

A firmarla è stato il sindaco Francesco Morra che, a causa delle elevate temperature di questo periodo estivo, accompagnate da un presunto aumento dei prelievi idrici, ha ritenuto opportuno emettere un provvedimento istituzionale per evitare situazioni di crisi idrica per contenere il consumo di acqua potabile

Emessa un'ordinanza per limitare il consumo di acqua nel territorio comunale di Pellezzano. A firmarla è stato il sindaco Francesco Morra che, a causa delle elevate temperature di questo periodo estivo, accompagnate da un presunto aumento dei prelievi idrici, ha ritenuto opportuno emettere un provvedimento istituzionale per evitare situazioni di crisi idrica per contenere il consumo di acqua potabile.

Le nuove disposizione

Una scelta dettata anche dalla nota dell'Ausino, con la quale, per evitare prelievi anomali, ha invitato il primo cittadino ad emettere una urgente ed apposita ordinanza in tal senso. L'ordinanza impone, quindi, a tutti gli utenti di limitare il prelievo e il consumo dell'acqua derivante dall'acquedotto pubblico, agli stretti bisogni igienico-sanitari e domestici, vietando l'impiego dell'acqua potabile per: irrigazione di orti, aiuole e giardini pubblici e privati; riempimento di ogni tipo di piscine pubbliche e private; lavaggio di automobili e/o motocicli; consumo di acqua potabile per qualsiasi uso ludico; prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi dall'alimentazione; prelevare acqua dagli idranti pubblici e privati se non per lo spegnimento di incendi.

Il commento

"Ci apprestiamo - ha detto il sndaco Morra - ad affrontare una delle estati più calde degli ultimi anni. Per questo motivo si raccomanda agli utenti un uso responsabile dell'acqua potabile nel rispetto dei limiti consentiti al fine di tutelare il bene più prezioso di cui disponiamo". Per i trasgressori verranno applicate sanzioni comprese tra i 25,00 e i 500,00 euro. L'invito alla cittadinanza è quello riguardante l'adozione di ogni utile accorgimento teso ad attuare un risparmio idrico.