Il Comune di Pellezzano ha annunciato di aver ricevuto un finanziamento di 11713 euro nel contesto del progetto “Scuole Sicure 2023/2024”. Questo contributo è destinato a prevenire e contrastare lo spaccio di stupefacenti nelle vicinanze degli istituti scolastici.

Il sindaco Francesco Morra ha commentato: “Il progetto 'Scuole Sicure' mira ad aumentare la sicurezza urbana, in particolare intorno agli istituti scolastici. Con questo finanziamento dal Governo Centrale, potremo attuare misure preventive per garantire ambienti più sicuri per i nostri bambini e ragazzi. Inoltre, con l'avvio delle iscrizioni per l'anno scolastico 2024-2025, ci impegniamo a mantenere una proposta didattica solida per la crescita formativa delle future generazioni. Invito le famiglie di Pellezzano a iscrivere i propri figli nelle nostre scuole, contribuendo così a rafforzare il patrimonio identitario e culturale del nostro territorio”. Le misure previste includono l'espansione del sistema di videosorveglianza con 12 nuovi punti di osservazione presso varie scuole, l'aumento della presenza della Polizia Locale e una campagna informativa per studenti, genitori e personale scolastico. Gli istituti coinvolti sono la scuola secondaria di primo grado in via Fravita, la scuola primaria di via Nicola Russo, quella di Via Santa Maria Amato e di via Della Quercia. L'iniziativa, che fa parte dell'anno scolastico 2023/2024, si concluderà a giugno 2024.

• Edificio scolastico della scuola secondaria di primo grado in via Fravita della frazione Capezzano;

• Edificio scolastico della scuola primaria di via Nicola Russo (sede anche della Direzione Didattica;

• Edificio scolastico della scuola primaria di Via SantaMaria Amato alla frazione Capriglia;

• Edificio scolastico della scuola primaria di via Della Quercia alla frazione Capezzano.