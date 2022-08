Pellezzano, la Pro Loro nel Registro Unico Nazionale del terzo settore

La Pro Loco di Pellezzano, guidata dal presidente Luigi Carrella, iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. A darne comunicazione ufficiale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L'iscrizione

A salutare con favore l'iscrizione il sindaco, Francesco Morra: “Tutto ciò conferma i progressi che la Pro Loco di Pellezzano ha sviluppato dalla sua nascita ad oggi. Senza dimenticare il ruolo fondamentale che il neo Ente ha ricoperto nel periodo della pandemia, facendosi promotore di iniziative di crescita e coinvolgimento sociali in un momento nel quale, per cause di forza maggiore, era stata impedita ogni forma di attività”.