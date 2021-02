Pellezzano, raggiunto il 73,7% di raccolta differenziata nel 2020

“Con impegno, efficienza e senso civico, contribuiamo ancora ad aumentare il riciclo nel nostro territorio”: è quanto si legge nel manifesto promosso dall’amministrazione comunale di Pellezzano, guidata dal sindaco Francesco Morra. “Ringrazio - ha detto il primo cittadino - soprattutto i cittadini di Pellezzano, che in questi anni hanno mostrato un forte senso civico nel condurre, in modo corretto e scrupoloso, la raccolta differenziata, permettendo al nostro Ente di raggiungere lo scorso anno lo strepitoso risultato del 73,7% di differenziata. Un comportamento che denota un profondo rispetto per il nostro territorio e che premia la nostra popolazione per l’impegno sinora messo in atto”. Un trend in continua crescita, frutto di un lavoro di sensibilizzazione che nel corso degli anni si è diffuso in modo sempre più crescente responsabilizzando ogni singolo cittadino ad effettuare una raccolta differenziata scrupolosa. Sin dall’insediamento dell’Amministrazione Comunale si è lavorato per attuare un programma di riorganizzazione dell’intero servizio che, a fronte di un fisiologico calo nel 2019 dovuto al processo in atto, ha ben pagato nel 2020 con il risultato percentuale di raccolta differenziata più alto dal 2010, secondo i dati consultabili sul catasto rifiuti dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).

Si è provveduto a potenziare il sistema dei controlli, sia per quanto concerne i conferimenti, sia per quanto riguarda i fenomeni delle micro discariche, grazie all’introduzione dei kit di raccolta differenziata codificati, all’operato della Polizia Municipale, delle Guardie Ambientali e del sistema di videosorveglianza predisposto dall’Ente. Al contempo, è stata imbastita una opportuna campagna di comunicazione e sensibilizzazione della Cittadinanza, sia tramite i canali di comunicazione dell’Ente, sia attraverso apposite iniziative nelle scuole, per la crescita delle nuove generazioni all’insegna di sani principi.

Parla il Vice Sindaco delegato Michele Murino

“L’importante risulta raggiunto è merito di tutti i Cittadini che con dedizione rispettano le regole e l’ambiente, e che al contempo, con estremo spirito civico, ogni giorno sono pronti a segnalarci aspetti da migliorare e su cui lavorare. Questa è la testimonianza di come la Cittadinanza si senta parte attiva del nostro progetto. Pertanto, ci tengo a porgere loro i miei più sentiti ringraziamenti, e gli auspici che questo sia solo un punto di partenza”.

