Pellezzano, riaperta al traffico via Nicotera dopo la frana

E’ stata riaperta al traffico, ieri pomeriggio, Via Nicotera, la strada di Pellezzano, colpita ad inizio anno da una grave frana tra il civico 37 ed il civico 39. A comunicarlo è il sindaco Francesco Morra.

La viabilità

Da ieri, dunque, è attivo il senso unico di marcia in via G. Nicotera dalla intersezione con via E. Fumo e fino alla SP 27 (Loc. Costa); doppio senso di circolazione su Via E. Fumo; obbligo di svolta a destra su via G. Nicotera per chi proviene da via E. Fumo. Inoltre, a breve si riaprirà al traffico veicolare la SP27 nel tratto compreso tra Coperchia e Capezzano, dove – fa sapere il primo cittadino – “stante la portata dell’evento franoso, si è resa necessaria massima cautela nonché scrupolo ed attenzione per la sicurezza di tutti”.