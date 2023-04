Pellezzano, riaperta a tempo di record via Nofilo dopo i lavori di messa in sicurezza

Terminati, a tempo di record, i lavori lungo Via Nofilo a Cologna di Pellezzano, che hanno interessato l'allargamento della sede stradale nel tratto sottostante la strada Provinciale Via G. Mazzini fino al raccordo con la stessa. Un intervento necessario per garantire una maggiore fluidità del traffico veicolare su un nodo cruciale dove, spesso, si creano notevoli disagi in entrambi i sensi di marcia.

Il commento

“Sento il dovere di ringraziare - ha dichiarato il sindaco Francesco Morra - la ditta esecutrice dei lavori di allargamento dei tratti di strada interessati a questo intervento sul nostro territorio. Un intervento necessario che consentirà agli autoveicoli di immettersi più agevolmente ed in sicurezza sulla strada Provinciale di Via G. Mazzini. In questo modo anche i veicoli provenienti da Nord avranno la possibilità di raccordarsi in sicurezza sul tratto finale di Via Nofilo per raggiungere le frazioni alte del Comune di Pellezzano. La sicurezza stradale, strettamente connessa alla tutela degli automobilisti, rientra tra le priorità di questa Amministrazione, sempre vigile sugli interventi da eseguire per migliorare strutture e infrastrutture che insistono sul nostro territorio di competenza”.