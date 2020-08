Pellezzano, beccata un'altra "furbetta del sacchetto": sanzionata

Stava depositando dei rifiuti in un'area non consentita, ma non l'ha fatta franca. Ancora una volta, in via Sabato De Vita, a Pellezzano, una donna è stata sorpresa nel momento in cui si accingeva ad abbandonare un sacco di rifiuti in un’area dove è posto il divieto di scarico.

Parla il sindaco Francesco Morra

“Purtroppo ancora una volta, siamo stati costretti a segnalare alle autorità competenti l’incivile comportamento di questa cittadina, che, in contrasto alle disposizioni sul corretto conferimento della raccolta differenziata, e incurante di ogni regola di buon senso, come evidenziato dalle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza le cui telecamere monitorano i punti sensibili del territorio, ha depositato un sacco nero contenente rifiuti di vario genere in una zona dove non è consentito l’abbandono di rifiuti. Simili comportamenti, purtroppo, non aiutano coloro (la maggioranza dei nostri concittadini) che effettuano un corretto conferimento della raccolta differenziata mostrando innanzitutto rispetto per il territorio in cui risiedono e, in secondo luogo, osservanza di un senso civico che di traduce come forma di rispetto verso il prossimo”. Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La cittadina è stata individuata e, secondo le disposizioni vigenti in materia di trasgressione delle normative sul corretto conferimento della raccolta differenziata, verrà raggiunta dalla sanzione amministrativa elevata dalla Polizia Municipale guidata da Carmine Somma