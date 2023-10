Pellezzano, riqualificazione energetica: al via i lavori in via Pastore e sulla Sp29

Al via i lavori di riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica, finalizzata alla messa in sicurezza dei tratti stradali di via Capitano Vincenzo Pastore e della Sp 129 che attraversano il Comune di Pellezzano. Un’opera, finanziata con fondi Por Fesr 2014/2020 per un importo complessivo di 249794 euro.

La nota

“E’ un intervento – ha specificato il sindaco Francesco Morra – che si pone il principale obiettivo di incrementare la sicurezza sul nostro territorio attraverso l’installazione di 9 telecamere di videosorveglianza, da suddividere sui due tratti di strada interessati. Un sistema che permette soprattutto di garantire la sicurezza dei nostri cittadini e di monitorare, con maggiore incisività, alcuni punti sensibili del nostro territorio per contrastare il diffuso fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti”. “Si tratta – ha poi specificato il primo cittadino – di un sistema integrato di videosorveglianza con installazione di “telecamere DOM” e telecamere di contesto per un totale controllo dei due tratti di strada interessati. Sento il dovere di ringraziare l’Assessore ai lavori pubblici Vito Mona, il progettista Arch. Giuseppe Braione, il Rup e direttore dei lavori Arch. Alfonso Landi, il progettista strutturale e coordinatore della sicurezza Ing. Donato Miano, l’intero ufficio tecnico comunale che ha seguito minuziosamente le fasi progettuali di quest’opera e la ditta “Selettra s.r.l.”, aggiudicataria dell’appalto, che eseguirà l’intervento in programma”. I lavori, secondo quanto riferito dall'amministrazione comunale, verranno terminati entro il 26 novembre.