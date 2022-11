Maltempo, situazione al limite in area Irno: salvate dieci persone intrappolate

Situazione al limite anche a Pellezzano, dove la Protezione Civile della Regione Campania ha tratto in salvo due famiglie e i dipendenti di una piccola azienda rimaste bloccate in un fabbricato.

Allarme Irno

In località Cologna è tracimato il fiume Irno. In quella zona, a causa degli allagamenti e della contemporanea caduta di due alberi di grosse dimensioni e di un palo della luce, circa dieci persone erano rimaste intrappolate in un fabbricato anche privo di corrente elettrica.