Pellezzano, sanificato il terrazzo di Casal Murino: spunta striscione contro gli incivili

Pulizia eseguita. Dopo le esasperanti proteste di alcuni residenti locali, oggi, l'Amministrazione Comunale di Pellezzano guidata dal sindaco Francesco Morra ha disposto la pulizia e la sanificazione del terrazzo comunale in via Casal Murino. L'area in questione, da circa un anno, è stata la meta preferita di incivili che portano i propri cani a fare i bisogni senza raccoglierli, laddove, per loro fortuna, non era stato ancora predisposto un sistema di videosorveglianza tale da inibire questo comportamento di cattivo gusto e irrispettoso di un doveroso senso civico.

Il commento

"Abbiamo recepito - ha spiegato il primo cittadino - la segnalazione effettuata da alcuni residenti di via Casal Murino in merito al comportamento incivile posto in essere da alcuni ignoti che per lungo tempo hanno portato i propri animali domestici a fare i bisogni in maniera indisturbata. A seguito della segnalazione, abbiamo provveduto, con l'ausilio dei nostri operatori di competenza, a ripulire l'intera area, nella quale è stata denunciata anche la presenza di un'aria irrespirabile e nausebonda. Si è provveduto anche a dotare la zona di apposito sistema di videosorveglianza accompagnato dalla cartellonistica che ne indica l'installazione. Ci auguriamo che da oggi vengano posti in essere comportamenti degni di un rispetto del comune senso civico".

La curiosità

Una residente, esasperata, ha anche affisso uno striscione in via Casal Murino per protestare contro gli incivili, ringraziando l'operato dell'Amministrazione in merito alla pulizia eseguita. Si ricorda che i trasgressori che verranno eventualmente identificati a compiere gesti di inciviltà saranno sanzionati con provvedimenti amministrativi a loro carico.

Gallery